Macky Sall: "je n'aime pas les remaniements, Cissé Lô reste mon ami" le Président Macky Sall a reçu les députés de la majorité, ce samedi, au palais. Le chef de l'État a profité de cette rencontre pour se prononcer sur les derniers changements opérés au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, notamment sur le cas Moustapha Cissé Lô.

"Je n'aime pas les changements et les remaniements car je perds des amis. Les députés sont d'égales dignité", a affirmé le Président Macky Sall lors de son face à face avec les députés de la majorité.



« Il faut savoir que malgré les changements apportés lors du renouvellement du bureau Moustapha reste un ami. Mais les changements sont primordiaux pour la bonne marche d’une Institution.





Et ce qu’il faut dire aussi est que les députés sont d’égale dignité », précise le leader de Bby.

