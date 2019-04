Macky Sall : « je suis rassuré de la cohérence de notre concept de défense » Le chef de l’Etat s’est dit satisfait du défilé de la 59ème édition de l’accession à notre indépendance.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|

« C’est un défilé impeccable, fruit de minutie dans la préparation et dans l’organisation ». Le Président Macky Sall s’est dit « rassuré par la cohérence de notre concept de défense, qui n’est pas que militaire, mais une coopération entre les unités et les différentes forces de défense et de sécurité ».

Le chef de l’Etat a annoncé sa décision de « revaloriser la condition militaire » pour ainsi augmenter la performance de notre armée.

Le Président Macky Sall a rappelé qu’un important « programme a démarré depuis 5 ans, tendant à renforcer le matériel de l’armée pour augmenter la sécurité dans le pays ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos