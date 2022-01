Macky Sall justifie la défaite de BBY: "On a gagné à 80%, donc cela ne..." Si les analystes politiques estiment que les résultats des élections locales sont un signe prémonitoire de la chute imminente du régime, pour Macky Sall il n’en est rien. Mieux, lâche le leader de Benno bokk yakaar dans un ton qui cache mal son amertume:

« Ma majorité reste intacte. Sur 46 départements à l’heure où je vous parle, les résultats provisoires montrent qu’on en a gagné 37. C’est plus de 80% ».



« Si on perd dans des localités qu’on n’a jamais gagné d’ailleurs ce n’est pas la fin du monde. A Dakar je n’ai jamais gagné. A Ziguinchor c’est Abdoulaye Baldé qui a toujours gagné. Thiès a toujours été contrôlé par Idrissa Seck. A Mbacké c’est le Pds qui a toujours gagné » , a-t-il déclaré, ce jeudi 27 janvier, lors d’une audience accordée aux imams et oulémas du Sénégal.



Donc, poursuit le chef de l’Etat qui s’est fait sa propre lecture des dernières locales, « si les résultats du scrutin de dimanche confirme cette réalité politique, cela ne change rien pour nous ».



