Macky Sall : "le monde entier a perdu un grand homme avec la disparition de Kobe Bryant"

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020 à 10:07 | | 1 commentaire(s)|

Le chef de l'État Macky Sall s'est exprimé sur le décès de Kobe Bryant, la légende du basket-ball et de la NBA, mort dimanche dans un accident d'hélicoptère à Calabasas en Californie. Sur twteer, le chef de l’Etat a fait état d’une grosse perte pour le monde entier. « Les USA et le monde entier ont perdu un grand homme avec la disparition de Kobe Bryant. Une grosse perte pour le basket américain et mondial. Repose en paix légende », regrette-t-il. « Mes pensées et prières vont à sa famille et à celles des autres victimes », ajoute le président Sénégalais.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos