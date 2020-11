Macky Sall ou le "Messi" de la politique Selon Direct News, la politique a un maître et il s'appelle Macky Sall. Le journal est allé même jusqu'à lui donner le surnom de "Messi", le lutin argentin qui est considéré comme le meilleur joueur de football de tous les temps.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 05:51 | | 0 commentaire(s)|

Le journal liste les hauts du Président de la République qui, après le remaniement, n'a pas fait que des heureux. D'abord, il "décime le Pds, décapite le Ps et l'Afp".



Décrit comme un cancer, de l'intérieur, Macky Sall ronge les partis et les coalitions. Selon Direct News, les navires "Idy 2019" et "Jotna" prennent eaux de toutes parts.



Considéré comme l'héritier de Me Abdoulaye Wade, Macky Sall se positionne comme le "Messi" de la politique. Non sans déraciner des caïlcédrats de l'Alliance Pour la République.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos