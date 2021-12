Macky Sall ouvert à des discussions pour la réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Sall: La grosse colère de Birahim Seck

Le coordonnateur du Forum civil pousse un énorme coup de gueule après que Macky Sall a confié qu’il est ouvert à des discussions pour la réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Sall.



« Monsieur le président de la République, le peuple sénégalais mérite beaucoup de considération et de respect. Au stade actuel des standards mondiaux de la gouvernance des ressources publiques, nous attendons du Gouvernement de la République, la redevabilité sur les montants dépensés, perdus ou recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis, l’activation de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI), pour vider les affaires concernant les 25 personnes sur la liste du Procureur spécial de ladite Cour, la déclassification du rapport de l’inspection Générale d’Etat (IGE) sur l’affaire Petrotim, etc.



Avec Rewmi

