"Macky Sall peut bel et bien être candidat en 2024", selon Sitor Ndour

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 17:17

Membre du Secrétariat exécutif national et responsable politique de l’Apr à Fatick, Sitor Ndour a fait savoir que rien ne s’oppose à une candidature de Macky Sall en 2024.



«Légalement, le troisième mandat est possible. La Constitution dit à peu près ceci : le mandat présidentiel est de 5 ans. Nul ne peut exercer au-delà de 2 mandats consécutifs. Cette loi a été prise au moment où le premier mandat de Macky Sall était en cours. Tout le monde sait qu’en droit, la loi ne vaut que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif», affirme-t-il.



Ainsi, aux yeux de l’ancien directeur général du Cendre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), le décompte doit démarrer à partir du mandat de 2019. ‘’Le premier mandat de Macky Sall n’est pas pris en compte et n’entre pas dans le champ d’action de la loi qui ramène le mandat à 5 ans et qui interdit plus de deux mandats», a-t-il déclaré.



Seneweb

