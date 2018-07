Macky Sall préconise ‘’un dispositif de veille‘’ contre les pénuries d’eau

Le chef de l’Etat a souhaité mercredi la mise en place d’‘’un dispositif de veille et de résilience aux pénuries’’, en vue d’un ‘’approvisionnement normal en eau potable des populations’’.



Macky Sall a évoqué en conseil des ministres ‘’la stabilisation de l’approvisionnement correct en eau potable des populations des agglomérations de Dakar, Thiès et de la Petite Côte (Mbour)’’.



‘’Le président de la République rappelle que la gestion du secteur de l’hydraulique appelle l’activation impérative d’un dispositif de veille et de résilience aux pénuries, malgré les financements importants en cours pour un approvisionnement durable en eau des populations urbaines et rurales’’, écrit le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye.



Selon lui, le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre, lors du conseil des ministres, de ‘’mettre en place, dans les meilleurs délais, un dispositif interministériel de suivi de la sécurisation durable de l’approvisionnement normal en eau potable des populations’’.



Macky Sall a également annoncé la tenue d’un conseil présidentiel sur ‘’la situation et les perspectives de développement du secteur de l’hydraulique urbaine et rurale’’.



Le communiqué du conseil des ministres ne donne pas la date de cette réunion.



Les Dakarois sont confrontés à une pénurie d’eau depuis plusieurs mois.

APS