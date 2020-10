Macky Sall présente ses condoléances à Nafissatou DIOP CISSE ( Vidéo )

À l’occasion du décès de sa chère maman, c’est quasiment la République tout entière qui a tenu à témoigner sa sympathie à la brave dame, maître Nafissatou Diop Cissé. Très attristée, elle a été consolée par tous les amis qu’elle compte dans le pays et, naturellement les gros pontes de la République étaient tous là pour lui apporter leur soutien moral. Outre les ministres, députés et autres personnalités du milieu politique, les grandes dames du pays, les célébrités étaient aussi venus lui témoigner leur sympathie. Entre autres, il y avait Maître Dior Diagne, son amie et soeur siamoise Tamaro Seydi, Moumi Kébé pour ne citer que celles-là.



Si tout ce beau monde a tenu à faire le déplacement, c’est parce que maître Nafissatou est une dame remarquable qui est en très bons termes avec tout le monde. Son attachement à l’amitié est si fort que tous ceux qui la connaissent lui vouent une profonde admiration.

C’est une dame de cœur et, ce déferlement de personnalités chez elle est la preuve que l’on ne récolte que ce que l’on a semé. Elle a semé la bonté et l’attachement aux valeurs humaines et humanitaires, elle récolte donc la sympathie et l’amitié de toute la République.