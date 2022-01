Macky Sall prolonge d’un an le contrat des ASP

Les Asp peuvent pousser un ouf de soulagement. Le Chef de l’Etat a décidé de prolonger, d’une année, à compter du 1er janvier 2022, l’engagement des Assistants à la sécurité de Proximité (ASP), et demande au Ministre de l’Intérieur, de finaliser, au plus tard en fin juin 2022, l’entrée en vigueur du nouveau statut des ASP.



Pour non renouvèlement de contrat, les ASP avaient annoncé et observé une grève de 3 jours.



En effet, leur contrat a pris fin depuis le 31 décembre dernier mais l’Etat tardait à réagir sur leur sort. Au nombre de 6 000, ils se sont signalés à Mbacké, rappelle "Rewmi".

