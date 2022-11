Macky Sall reçoit le Directeur de l'AFD, Rémy Rioux: la rénovation du stade Iba Mar Diop et de la Piscine olympique au coeur des échanges

Le Président Macky SALL a reçu ce vendredi le Directeur général de l’Agence française de développement. Rémy Rioux est au Sénégal pour les besoins de « Dakar en Jeux », à 4 ans des JOJ de 2026.



Il a abordé plusieurs sujets relatifs au sport et au développement.



Il a annoncé la signature d'une convention de financement pour la rénovation du stade Iba Mar Diop et de la piscine olympique.







