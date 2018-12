Macky Sall réduit les tarifs à 3000 FCfa et 5000 FCfa

Même si tout le monde se félicite de la construction d’Ila Touba, les tarifs étaient la principale source de d’inquiétude. Et hier, le chef de l’Etat a levé le voile sur la question. « J’ai demandé que l’on fasse tout pour diminuer les tarifs, et que l’Aibd à Touba, ça ne dépasse pas 3000 Fcfa. Et que de Dakar à Touba ne fasse pas plus de 5000 F Cfa, pour ce qui ont des petites ou moyennes voitures », a relevé Macky Sall. Cela, dit-il, pour coller aux recommandations de Serigne Touba, qui veut que l’on fasse preuve d’humanisme.



En outre, le chef de l’Etat s’est mué en agent commercial de la société d’exploitation de l’autoroute Ila Touba, en demandant aux usagers d’acheter des cartes « Xeweul ». Ce qui dit-il, « permet d’aller de l’Aibd à Touba pour 3000 Fcfa et qui évite de perdre du temps devant les guichets ou à attendre de la monnaie. Parlant de l’exploitation de l’autoroute, Macky Sall a révélé que c’est la société CRBC, qui réalisé l’ouvrage, qui va s’en occuper, jusqu’à nouvel ordre ».













Les Echos

