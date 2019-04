Macky Sall rend hommage à Marième Faye Sall et à sa famille

Lors de sa prestation de serment à Diamniadio, le président de la République du Sénégal, Macky Sall a rendu un hommage appuyé à sa femme, la Première dame du Sénégal Marième Faye Sall et sa famille pour leur soutien et leur patience qui lui donnent « la force et la quiétude » de se consacrer entièrement à l’exercice de la fonction de président de la république.



« Je dois reconnaissance et gratitude pour son soutien et sa patience à ma famille qui me donne la force et la quiétude de me consacrer entièrement aux servitudes de l’Etat » a déclaré SE Macky Sall à l'occasion de sa prestation de serment à Diamniadio comme président de la République du Sénégal.



Au moins 15 chefs d’Etat et de gouvernement ont pris part ce mardi à la cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall pour un second mandat dont les présidents de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi, de celui du Nigeria, Muhammadu Buhari, ainsi que de leurs homologues de la Guinée Bissau José Mário Vaz, du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta.



La Première dame Marième Faye Sall élégante en boubou bleu était aussi présente à Diamniadio avec ses enfants pour célébrer cette prestation du président Macky Sall pour un second mandat à la tête de la république du Sénégal.



