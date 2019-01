Macky Sall revient sur le coût réel du TER : "Il n’y a eu qu’un seul avenant sur le marché initial de 568 milliards F CFA"

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Janvier 2019

Dans un exercice de communication qui a suivi son adresse à la Nation, Macky Sall a rencontré au Palais, certains journalistes. Répondant à une question de Khalifa Diakhaté du groupe e media Invest, le Chef de l’Etat est revenu, dans le détail, sur le coût réel du Train Express Régional qui a longtemps alimenté la polémique.



« Le coût initial du marché était de 568 milliards F CFA. Mais, au début, on estimait qu’il n’y avait que sept kilomètres de sol impraticable, vers Diamniadio, où il y a un sol argileux. Or, quand nous avons fait les sondages, nous nous sommes rendus compte qu’il s’agissait de 17 kilomètres en réalité. Ce qui a fait qu’on ne pouvait plus rester sur l’offre initiale. Après plusieurs réunions difficiles, j’ai dû faire un arbitrage. Nous étions donc obligés de faire un avenant qui n’était que de 15% au total du u marché, soit autour de 88 milliards F CFA. Je vous signale que pour l’AIBD (Aéroport international Blaise Diagne), quand j’arrivais au pouvoir, j’avais trouvé des avenants qui avaient atteint la limite autorisée, avec 33% et nous avions terminé le chantier sans rajouter le moindre avenant. Ce sont donc les 15% qui nous ont permis de poursuivre le chantier du TER dont les lignes électriques ont été réalisées. L’autre avenant qu’il y a eu concerne les impactés. Au départ, nous avions prévu une enveloppe de 15 milliards F CFA mais au finish, nous avons dû pousser le montant à 50 milliards F CFA mis à la disposition des Sénégalais qui étaient entre Dakar, Pikine, Rufisque et Bargny, sur le tracé du TER. Parce que j’ai dit à mes collaborateurs que le TER ne devrait pas causer de difficultés aux citoyens. Le prix du TER est donc ainsi composé des 568 milliards F CFA, plus les 88 milliards F CFA de l’avenant plus les 50 milliards F CFA pour les impactés (soit un total de 706 milliards F CFA. C’est uniquement cela. Rien de plus. Ça, c’est pour l’option tranche ferme. Maintenant, il reste l’option tranche conditionnelle (17 kilomètres). Mais pour ça, il ne restera pas beaucoup à faire puisqu’il n’y a pas d’habitations dans la zone concernée (Diamniadio - AIBD), en plus le sol est de qualité, contrairement à l’axe de Diamniadio - Dakar. »



Emedia.sn

