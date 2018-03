Macky Sall sauve 7000 Asp d'un naufrage collectif

Ouf de soulagement pour les Agents de sécurité de proximité de la promotion qui étaient sur le point d’être jetés dans la rue, pour ne pas dire au chômage. Le Président Macky Sall a décidé de « proroger, à titre exceptionnel, et pour une durée de deux (2) ans, à compter du 31 mars 2018 », leur contrat. Quelques 7000 hommes et femmes seraient concernés par cette mesures, selon le journal "Les Echos"



Par ailleurs, le Chef de l’Etat a félicité ces braves hommes ainsi que « leur encadrement administratif et technique, pour la qualité reconnue du travail réalisé, partout au Sénégal, en relation directe avec les forces de sécurité, notamment la Police nationale et la Gendarmerie nationale ».



Aussi, le président de la République a-t-il rappelé que la sécurité des populations demeure une priorité majeure de son action, depuis son accession à la magistrature suprême, avec la création l’Agence de Sécurité de Proximité en août 2013.



"Ce volontariat de type nouveau, autour de la prise en charge efficace de la sécurité des personnes et des biens, participe à bien des égards à la consolidation du dispositif préventif de sécurité intérieure et de l’engagement citoyen des jeunes", souligne-t-il.