Macky Sall se dévoile à Paris «Nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple sénégalais» Le président Macky Sall Balise la voie en perspective de la présidentielle de 2024. Accueilli en grande pompe par des militants à Paris, hier mercredi, le chef de l’Etat a déclaré : «Ce que je peux vous promettre, c’est que grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple sénégalais». Il appelle ses partisans à l’unité et à rester mobiliser «pour faciliter cet objectif politique…» Convaincu que «tout le reste sera une question de stratégies et de tactique politique».

Alors que le débat sur sa possibilité de participer à la prochaine élection présidentielle continue de faire rage au Sénégal, le Président de la République, Macky Sall, semble lancer des signaux d’une troisième candidature ou du moins la victoire de sa coalition en 2024. Accueilli dans une liesse populaire hier, mercredi 21 juin, à Paris, il se projette déjà vers la présidentielle de 2024. «Ce que je peux vous promettre, c’est que grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple sénégalais», a déclaré Macky Sall, devant ses militants.



Et pour une victoire de l’élection présidentielle, il a appelé ses partisans à se mobiliser. «Pour faciliter cet objectif politique, il nous faut avoir l’unité en notre sein. Il faut l’unité, il faut la mobilisation, il faut de la générosité entre responsables, entre militants. Tout le reste sera une question de stratégies et de tactique politique», a laissé entendre Macky Sall.



En effet, les conclusions du dialogue national, lancé le 31 mai dernier, sont attendues «avant le 25 juin», selon un communiqué. Et le Chef de l’Etat se prononcera à partir de dimanche prochain, 25 juin, selon des informations à l’issue d’un Conseil des ministres qu’il a présidé il y a quelque jours.



«Restez mobilisés ! De toutes les façons, je m’adresserai au pays dans pas longtemps. Donc, nous aurons à faire, beaucoup à faire après cette déclaration, pour aller vers la marche du progrès, vers la victoire de 2024», a fait savoir Macky Sall.



