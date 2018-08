Macky Sall se moque de l’opposition: « s’ils veulent, je les invite au Palais à manger, boire et à …

Le Président de la République Macky Sall se moque de ses adversaires politiques. « Le Palais de la République ne me fascine pas. Je viens au Palais le matin pour travailler et le soir, je rentre chez moi. Le Palais ne m’appartient pas, c’est pour travailler. Il appartient au Sénégalais. Pour ceux qui veulent marcher jusqu’au Palais, en sachant qu’ils ne peuvent pas dépasser la place de l’indépendance, c’est du n’importe quoi.



Pire. S’ils veulent, qu' ils viennent, je les invites à manger, à boire et même, à dormir », a dit le président Macky Sall ce mercredi, au Centre International de Conférence Abdou Diouf, lors de la cérémonie de lancement du parrainage. .



Le président Sall, étant très confiant avertit l’opposition, en disant, « avec Macky, pas de Thiambal thiambal ».



Thierno Malick Ndiaye

