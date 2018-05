Macky Sall: "si tout le monde demande la retraite à 65 ans, comment allons-nous donner de l'emploi aux jeunes?"

En ce jour de célébration du travail, la question de l’emploi s’est naturellement invitée largement à la rencontre d’hier entre le chef de l’Etat et les syndicats. Une occasion pour Macky Sall de balancer un véritable coup de gueule sur la question de la retraite à 65 ans réclamée dans tous les secteurs.



« Si tout le monde demande la retraite à 65 ans, comment nous allons donner de l’emploi aux jeunes ? Voilà le problème aussi. Chacun veut aller à 65 ans. Et même 65 ans, on veut encore prolonger. Mais, les jeunes qui arrivent, comment on va leur donner un l’emploi ? » a- t-il martelé. Et de demander aux travailleurs de travailler ensemble avec le gouvernement, « pour tempérer cette demande d’aller à 65 ans », qui peut être acceptée pour certains corps, pour des raisons évidentes. « Nous l’avons accepté pour les médecins et ça se justifie. Les médecins font de très longues études et arrivent tardivement dans la fonction publique. Même pour les retraites, l’Etat à intérêt même à ce qu’on les retienne jusqu’à 65 ans, ils vont dans les privés. Et finalement, c’est l’Etat qui perd », explique Macky Sall. Qui ajoute que « c’est logique « aussi que la retraite à 65 ans soit accordée aux enseignants du supérieur. Mais pour lui, il est hors de question que la mesure soit étendue à tous.



« On ne peut pas généraliser la retraite à 65 ans, quand on a 65% de la population qui a moins de 35 ans. Ce n’est pas raisonnable. On gère la palette de 0 à 100 ans. Il faut que l’Etat prenne en charge les besoins de tout le monde », clame le président de la République.













Les Echos