Macky Sall souhaite faire de 2020, "l’année de la sécurité routière"

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Le président sénégalais, Macky Sall souhaite faire de 2020, "l’année de la sécurité routière" et préconise un "renforcement opérationnel de la Direction de la Protection civile", relativement à "l’impératif d’élaborer et de mettre en œuvre une Stratégie nationale de Protection civile (SNPC)", rapporte l’Aps, citant une source officielle.



Le président Sall, abordant mercredi la problématique de la sécurité routière lors de la réunion du Conseil des ministres, a "affirmé son souhait de faire de 2020, l’année de la sécurité routière qui viendra clôturer la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020 décrétée par l’ONU", indique le communiqué du Conseil des ministres.



Il a rappelé que "le dimanche 17 novembre 2019, sera célébrée la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière, conformément à la résolution A/RES/60/5 votée le 1er décembre 2005 par l’Assemblée générale des Nations Unies".



M. Sall "a informé qu’à l’occasion, il délivrera un message à l’endroit de la communauté nationale et internationale, en attendant la tenue d’un Conseil présidentiel sur la question’’, ajoute la même source.



Elle signale que le président de la République a par ailleurs "réaffirmé l’importance qu’il accorde à la protection civile traduite par les importants moyens logistiques dont il vient de doter la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) afin de renforcer nos moyens d’intervention en cas d’accidents, de sinistres ou de catastrophes".



"A ce titre, poursuit le communiqué du Conseil des ministres, il a signalé l’impératif d’élaborer et de mettre en œuvre une Stratégie nationale de Protection civile (SNPC), à partir d’un diagnostic exhaustif et prospectif des dispositifs institutionnels de prévention et de coordination des interventions existants". "A cet égard, lit-on encore, il a indiqué la nécessité d’un renforcement opérationnel de la Direction de la Protection civile".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos