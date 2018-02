Macky Sall sur la disparition de Hamidou Dia : 'J'ai perdu un grand ami, un homme dépourvu de méchanceté"

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a rendu dimanche hommage au professeur Hamidou Dia, saluant en son conseiller spécial pour la culture et l’intégration, décédé le même jour à Dakar, "un homme dépourvu de méchanceté".





Le défunt, philosophe de formation, fut "un homme dépourvu de méchanceté, profondément généreux. Hamidou Dia était pour moi un grand ami", a déclaré Macky Sall, dans des propos rapportés par la Radio futurs médias (RFM, privée).



Le chef de l’Etat s’exprimait lors de la levée du corps, à Dakar, où il a rendu l’âme dans la matinée, à l’âge de 64 ans. Des officiels et plusieurs personnalités du monde politique et de la culture étaient présents à cette cérémonie.



Hamidou Dia, également critique littéraire et poète, a enseigné en France, au Canada et au Sénégal. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont "Les Sanglots de l’espoir" (L’Harmattan, 1987) et "Koumbi Saleh ou Les pâturages du ciel" (NEAS, 1993).

