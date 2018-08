Macky Sall sur la disparition de Koffi Annan : « Une perte immense pour l’Afrique et les Nations Unies »

Son excellence M. le Président Macky Sall a appris avec une grande tristesse le décès de M. Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies.



Le Président Sall considère la disparition de M. Annan comme une perte immense pour l’Afrique et les Nations Unies dont il a incarné et servi les idéaux pendant des années.



Il salue la mémoire de l’illustre défunt et rend hommage à son œuvre remarquable au service de l’humanité.



A son pays, le Ghana, à sa famille et aux Nations Unies, le Président Sall présente ses condoléances émues.





