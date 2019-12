Macky Sall sur le Franc Cfa: «C’est la monnaie la plus stable en Afrique de l’ouest »

En marge d’un débat sur l’endettement de l’Afrique organisé par la RFI, le président sénégalais, Macky Sall s’est prononcé sur l’autre débat qui agite le continent : la question du Franc Cfa .



Le chef de l’Etat a déclaré à qui veut l’entendre, que c’est la meilleure monnaie en Afrique de l’ouest. « Si on ne veut pas faire de politique politicienne, tout le monde reconnaît que le Franc Cfa est la monnaie la plus stable en Afrique de l’ouest. Elle a cours presque dans tous les pays contrairement autres monnaies. C’est la preuve que c’est une monnaie solide. On peut en dire ce qu’on veut et peut-être changer le nom, mais elle reste la meilleure monnaie », a-t-il dit avec assurance.



Quid de la question de la monnaie unique de la Cedeao ? Macky Sall soutient qu’il ne faut pas trop vite brûler les étapes et s’engager dans une aventure aux conséquences non maîtrisées. « C’est dans les perceptive. Mais, pour une monnaie commune, il faut aller avec tous les ingrédients. Il faut que tous les préalables soient réunis pour éviter à nos populations de connaitre des changements qui peuvent déstabiliser nos pays. Parce que nous sommes habitués à des taux fixes et à une inflation basse.



Si du jour au lendemain, on veut entrer dans une spéculation, les paysans, les jeunes, les travailleurs seront dans la rue. On on ne va pas détruire le peu qu’on a commencé à construire. Donc, il faut y aller par étape et de façon responsable. Il est clair que nous sommes des chefs d’Etat engagés pour les intérêts de nos Etats, mais nous devons bien regarder à quel rythme nous devons aller vers ces réformes », a-t-il conseillé.