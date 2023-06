Macky Sall sur sa candidature: « « Je ferai très bientôt, un choix libre et souverain»

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juin 2023 à 22:43 | | 1 commentaire(s)|

Sur son intention de briguer ou non une troisième candidature, Macky Sall donne date après les fêtes de Tabaski. "Je vais répondre le moment venu. Mais, ce choix "ne peut pas dépendre du contexte dans lequel, nous évoluons. Je ferai à travers un discours à la Nation, un "choix libre et souverain qui sera expliqué au peuple et qui sera assumé ", a promis Macky Sall.



Mais, le Chef de l'Etat reste convaincu que "ces conclusions, issues du dialogue national, mèneront vers des élections apaisées".



Ainsi, Macky Sall a donné à son gouvernement une semaine pour l'élaboration des textes qui seront par la suite présentés à l'Assemblée nationale.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook