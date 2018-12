Macky Sall sur son ouvrage : «Je n’ai pas conçu ce livre pour créer des polémiques, mais...»

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 13:42 | | 4 commentaire(s)|

Le Président de la République a présenté son ouvrage, intitulé, «le Sénégal au cœur», dans un hôtel de la place. Il a, ainsi, saisi l’occasion pour revenir sur les raisons pour lesquelles, il l’a écrit.



«Le but de se livre, ce n’est pas de parler des uns et des autres. Je me suis rendu compte que je n’étais pas connu même pas par mes partisans. Et j’ai estimé que le moment était venu pour parler de moi-même», a-t-il expliqué.



Le Président d’ajouter que d’habitude, il n’aime pas parler de lui-même, mais il le fallait cette fois, «car on a voulu me présenter comme quelqu’un que je ne suis pas, pour des raisons politiques».



A l’en croire, « la valeur de l’homme, ce n’est pas l’argent ni l’avoir, c’est dans l’être. Et je n’ai pas conçu ce livre pour créer des polémiques, mais plutôt expliquer à mes compatriotes mes motivations».











Actusen.sn



