Macky Sall tance les maires: "Arrêtez de commercialiser les espaces réservés aux populations" Hier à Diamnadio, le Président de la République a continué à afficher son rêve de rendre le Sénégal aussi propre que le Rwanda. Profitant de la Journée nationale de la propreté, il a fait présenter une vidéo qu’il a appelée « Corniche de rêve ». La Corniche de Dakar est présentée dans l’avenir comme l’un des espaces les plus magnifiques d’Afrique.

Se retournant vers le ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana, Macky Sall a demandé à ce dernier d’appuyer le bouton « fast track » pour rendre le Sénégal propre et faire de Dakar, une ville propre. Une manière de saluer et d’encourager le ministre dans ses travaux de désencombrement.



Toutefois, en s’orientant vers les maires présents massivement, le chef de l’Etat leur a exigé d’arrêter de commercialiser les espaces réservés aux populations. Très en colère, il dira aux édiles (presque tous membres de son parti, l’APR !) que cela suffit. « Donc que personne ne vienne nous dire : +nous voulons gagner notre vie+. Il faut gagner sa vie dans le cadre d’espaces aménagés », a-t-il ajouté. Ça se voit que le Président a déjà assuré sa réélection pour un deuxième mandat !











Le Témoin

