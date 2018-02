Macky Sall: « un élu ne doit pas faire dans la dictature »

Selon le chef de l’Etat, "il nous faut des territoires qui décident des politiques arrêtées par l’Etat, des territoires initiateurs d’actions économiques mais aussi créateurs d’emplois d’avenir et vecteurs de solidarité". Avec cette réforme (l’installation du Conseil supérieur de la fonction publique locale, Ndlr), soutient Macky Sall, il s'agit de construire le Sénégal à partir de chaque territoire, en privilégiant une participation de tous les acteurs territoriaux fondée sur la concertation.



" Cette grande réforme exige la modernisation de la gestion publique territoriale avec la promotion soutenue de la qualité des ressources humaines. Une telle vision ne peut pas s’accompagner avec des communautés territoriales qui sont justes des répondants de partis politiques. C’est vrai que c’est par compétition politique qu’on y accède mais une fois élu, on représente une collectivité. Je suis président de la République, je viens d’un parti, d’une coalition mais une fois élu, on est le Président de tous les Sénégalais".



Le Président Macky Sall estime que les esprits doivent évoluer entre les élus et les populations. Le chef de l’Etat, qui présidait hier la cérémonie d’installation du Conseil supérieur de la fonction publique locale, a soutenu que « les gens doivent respecter celui qui est élu ». Cela dit, il est d’avis qu’ « un élu ne doit pas faire dans la dictature ».













Le Témoin