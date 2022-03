Macky Sall, un homme et des ponts ( Dr Moussa SOW ) Quand en Mai 2020 j’écrivais sur la Force COVID19, Réponse de Macky Sall à la pandémie, j’affirmais que pour un homme qui a passé ces dernières années à construire des ponts aériens et terrestres, à mailler le pays en routes et pistes rurales, à libérer des couloirs de transhumance pour améliorer la mobilité des populations et des biens, fermer des frontières à cause de la maladie n’a pas été la décision la plus facile.



Les ponts sont des symboles de réconciliation des peuples. Traversant des eaux ou surplombant des routes, ils sont des liens concrets entre quartiers, régions et nations.



Le Pont Nelson Mandela de Foundiougne, inauguré le 26 mars 2022, au 10 ans de mise en œuvre d’un programme qui confirme que le Sénégal a désormais écrit son nom comme pionnier des innovations et de l’exceptionnel en Afrique. Plusieurs réalisations comme la construction de la plus grande centrale solaire d’Afrique de l’ouest, l’unité hôtelière haut de gamme de plus de 500 lits à Pointe Sarène matérialisant les zones touristiques intégrée du Plan Sénégal Emergent, le stade le plus moderne du continent sont des preuves évidentes du succès de notre politique infrastructurelle.



Depuis 10 ans, ce sont des investissements de 137 milliards de FCFA, pour 18 ponts et autoponts dans les régions de Sédhiou, Saint-Louis, Ziguinchor et Dakar avec des durées d’exécution très courtes et qui ont donné des ouvrages d’art qui ont offert une meilleure mobilité dans le pays et au-delà.



La vision cohérente du PSE s’exprime dans un continuum des actions avec la construction de ces infrastructures comme maillon indispensable à la stratégie de développement i) économique centré sur l’agriculture et de la pêche facilitant ainsi l’accès et la vente des produits, ii) celui social en rapprochant les familles entre elles mais également des écoles et des structures sanitaires et iii) environnemental avec la centralité du mix énergétique. Il contribue également, comme prévu, à l’éclosion de l’offre touristique.



Ces infrastructures ne pouvaient avoir réel impact que si d’autres investissements avaient suivi. C’est le cas avec l’augmentation régulière du budget du ministère de la Santé pour la construction de nouveaux hôpitaux dont quatre inaugurés récemment dans quatre régions du Sénégal. Un autre budget régulièrement en hausse est celui de l’agriculture qui en mars 2022 passe à 70 milliards de FCFA, anticipant les effets de la crise ukrainienne sur les coûts des intrants et surtout des engrais.



Ses importants investissements décriés par certains portent rapidement leurs fruits. L’exemple le plus patent constitue le TER, train qui ne désemplit pas au bonheur de Dakar et de sa banlieue qui l’ont adopté et en masse. Doivent venir une batterie de lignes ferroviaires qui doivent être réhabilitées.



Foundiougne, Rosso ou encore Marsassoum sont aussi des signes forts du vœu de renforcement de la cohésion des peuples dans notre pays mais aussi de notre diplomatie sous régionale.



Alors que Macky Sall inaugure une énième infrastructure si jamais, il y avait l’ombre d’un doute que le Sénégal pouvait se hisser au rang de pays développé avec des infrastructures doté d’une technologie de pointe comme le stade Diamniadio ou le TER, il est clair que ce doute est levé avec la dernière énergie.



Sur le plan économique, le bilan du président est incomparablement meilleur dans la région en atteignant une croissance de 6,1 pourcent en 2022, confirmé par le FMI il y a seulement quelques jours. Ceci place le Sénégal parmi les 5 champions de la croissance en 2022 et 2023 selon la Banque mondiale et ceci grâce justement aux infrastructures et l’agriculture en attendant les hydrocarbures.



Le président Macky Sall, imperturbable, peut se targuer de réalisations qui le rendent populaire auprès de sa base électorale confortée après le référendum de 2016, la présidentielle de 2019 et les communales de 2022. Face à l’adversité de son temps et de l’opposition sénégalaise, il a su se comporter en leader résilient, gravissant toutes les marches vers le succès de son pays aussi bien à l’interne qu’au plan international. Les défis qui se présentent à lui pour son mandat à la tête de l’Union africaine sont tous à sa portée grâce aux jalons posés. La mise en œuvre d’actions locales mais d’envergure ouvre la voie pour la mise en œuvre de projets continentaux. C’est le cas de la zone continentale de libre-échange, l’accès aux vaccins, ou encore la Grande Muraille Verte.



Dr Moussa SOW

Cadre APR



