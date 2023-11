Macky Sall vise un effectif de 35 000 gendarmes d'ici 2025

Le Président de la République, Macky Sall, a annoncé son intention de renforcer les effectifs de la gendarmerie en augmentant le nombre de gendarmes à 35 000 d'ici 2025. Il souligne que cette expansion est nécessaire pour répondre à l'évolution des défis sécuritaires et pour moderniser la Gendarmerie nationale. Le discours a été prononcé lors de la cérémonie d'inauguration de l'État-major de la Gendarmerie nationale et de la Direction de la justice militaire, soulignant l'importance de l'état-major dans la réflexion stratégique et la planification des activités de la Gendarmerie.