Macky Sall visite le chantier de la Corniche Ouest

Le chantier d’aménagement de la Corniche Ouest reçoit ce jeudi la visite du président de la République. Ce projet d’envergure de la capitale, explique une note de l’Agetip, vise à doter Dakar d’une Corniche attractive et de lui permettre d’acquérir ainsi une nouvelle identité et de diffuser une nouvelle image d’elle-même. Cette volonté d’embellir la Corniche répond aussi à la nécessité d’impulser une dynamique touristique, économique et culturelle, favorable au financement des programmes de sauvegarde et de développement de la capitale, informe LeTémoin.



Ce projet, avec comme slogan « Rendre la Corniche aux Dakarois », bénéficie du soutien exceptionnel du président de la République, Monsieur Macky Sall et s’étend sur 10 Km en allant de la plage de Koussoum, au Plateau, jusqu’à la Mosquée de la Divinité aux Mamelles. De par sa capacité à gérer des projets multi acteurs, son expérience en protection côtière et son expertise dans les programmes résilients, AGETIP a été désignée comme Maitre d’Ouvrage Délégué (MOD).



Entièrement financé par l’Etat du Sénégal, ce projet a pour objectifs principaux, de rendre la Corniche accessible à pied, de donner une identité à la promenade de la Corniche, de rendre la Corniche accessible à vélo, de protéger les falaises et la côte contre l’érosion, de stabiliser et de sécuriser le parcours le long de la Corniche, de végétaliser tout le long du littoral, de créer des espaces accueillants, qualitatifs et ombrés et de réorganiser et d'optimiser les lieux et les terrains de sports.