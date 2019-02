Macky adoube Niasse et tacle Wade : "Vous êtes de ces personnes âgées qui ont compris et qui acceptent la volonté divine"

Macky Sall était hier à Nioro, fief de Moustapha Niasse, l’un de ses plus fidèles alliés de Benno Bokk Yakaar. Dans son discours, le président sortant s’est félicité de l’accueil que ce dernier lui a réservé. Il l’a aussi remercié pour avoir renoncé à ses ambitions et celui de son parti, pour soutenir sa candidature. « Lui, au moins sait que c’est que Dieu qui est au début à la fin de toute chose. Il a accepté la volonté divine. Président Moustapha Niasse, je vous remercie, parce que vous êtes de ces personnes âgées qui ont compris et qui acceptent la volonté divine », a-t-il dit, faisant allusion à Me Abdoulaye Wade.



D’ailleurs, sans le citer nommément, Macky Sall s’en est pris à son prédécesseur, qu’il accuse d’être à l’origine des difficultés à Kaolack, Fatick, Khoungheul, Diourbel… Mais, «tout cela est un mauvais souvenir aujourdhui », assure-t-il, repris par «Les Echos ».



« Nioro ne dira pas que Macky Sall n’a rien fait, parce que vous êtes témoins des ravins qu’il y avait ici depuis l’indépendance et la situation que vivaient les paysans », ajoute-t-il.

