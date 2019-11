Macky aux cadres de l’Apr: «Je ne serai plus là dans quelques temps »

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 09:27 | | 6 commentaire(s)|

Le président Macky Sall a appelé samedi ses camarades de parti à s’unir et préparer l’éventualité de faire sans lui, arguant qu’il ne sera plus là dans quelques années. «Je vous invite à cultiver la collégialité, la solidarité, notre devise comme les valeurs de travail et de dignité. Mais il faudra plus d’ouverture, de camaraderie pour sortir ce pays du sous-développement, peu importe celui qui va être là parce je ne serai plus là dans quelque temps», a –t-il dit lors du « Panel haut niveau », organisé par la Convergence des cadres républicains (Ccr). Le chef de l’Etat s’exprimait en présence de plusieurs hauts responsables de son parti dont Boun Abdallah Dionne Amadou Ba et Aminata Touré, rapporte Quotidien. Placé sous le thème «Le Pse, bilan et perspectives : Quel Sénégal en 2035».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos