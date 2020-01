Macky convie ses compagnons de la première heure au palais : Moustapha Cissé Lô et Moustapha Diakhaté, les absents les plus présents Le président Macky Sall a invité ses compagnons de la première, samedi dernier, au palais de la République, à l’occasion d’un déjeuner. Histoire de recoller les morceaux, suite à la guéguerre que se livrent certains responsables de l’Apr, par presse interposée depuis un certain temps.

Youssou Touré, Aminata Tall, Diène Farba Sarr, Boun Abdallah Dionne, Aminata Touré, Abdou Mbow, ABC, Abdoulaye Diouf Sarr, Mor Ngom, Abou Abel Thiam, Benoît Sambou, entre autres, étaient tous là. Toutefois, Moutapha Cissé Lô et Moustapha Diakhaté étaient les absents les plus présents, à cette rencontre, selon L'AS qui donne l’information. Diène Farba qui avait pris ses distances avec le palis a craqué, pleurant à chaudes larmes et les ténors de l’Apr ont demandé au président de reprendre le parti en main. Ce qu’a promis le chef de l’Etat, toujours selon L’AS.

