Macky et Sonko sont-ils en discussion souterraine ? : L’avis de Aly Ngouille Ndiaye iGFM-Entre Ousmane Sonko et Macky Sall, y a-t-il vraiment des discussions souterraines. La question fait débat actuellement. Aly Ngouille Ndiaye, ministre et cacique de l’Apr, a répondu à la question.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2023 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

«Meunoul niak. Je ne peux pas affirmer qu’il y a des négociations. Mais entre politiques, c’est difficile qu’il y ait rupture de négociations. Nous sommes obligés de parler. Et ça ne surprendrait personne qu’il y ait des négociations», a déclaré Aly Ngouye dans "Yoon-wi".



Le ministre de l’Agriculture souligne que le dialogue, même s’il n’est pas direct, peut être entretenu par personnes interposées. «Aujourd’hui, des leaders peuvent ne pas directement se voir, mais le faire par personnes interposées», déclare-t-il.



Aujourd'hui, ce dont le ministre de l’Agriculture et maire de Linguère se félicite, c’est l’accalmie qui prévaut aujourd’hui. «Quelle sera la suite ? Je ne peux pas y répondre. Mais nous nous félicitons de ce que l’Etat a fait pour ramener le calme. Même si certains n’ont pas la même position sur certaines mesures prises», dit-il.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook