Macky met en garde les ministres et cadres qui lorgnent son fauteuil: "qu'ils attendent la fin de mon mandat" Le président de la République Macky Sall a mis à profit ses vacances au pays de Marianne pour assister au conclave des militants de son parti l'Alliance pour la République (Apr) en France.



Dans son intervention, le chef de l'Etat s'est exprimé sur sa succession et les remous qu'elle pourrait engendrer dans les prochains mois. Macky Sall qui va terminer son deuxième et "dernier" mandat en 2024, ne veut pas entendre parler du sujet pour le moment.



"Aucun mouvement ne sera toléré dans le parti. Si des ministres ou des cadres ont des ambitions, ils attendront la fin de mon mandat pour se manifester", a déclaré le chef de l'Etat, rapporté par le journal Source A.

