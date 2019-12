Macky quitte Dakar ce mardi pour Assouan et Sharm El Sheikh

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2019 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République Macky Sall quitte Dakar ce matin pour prendre part au Forum d’Assouan pour la paix et le développement durables prévu du 11 au 12 décembre 2019 à Assouan en Egypte. Il participera aussi au Forum mondial de la Jeunesse prévu du 14 au 15 décembre 2019 à Sharm El Sheikh, sur le thème «paix et sécurité internationales : défis actuels». Le retour du Chef de l’Etat et de sa délégation est prévu le 15 décembre prochain.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos