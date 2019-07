Macky recevra les 5 volumes de l’histoire du pays, demain mardi

Le Comité de pilotage de l’Histoire Générale du Sénégal des origines à nos jours (HGS), coordonné par le Pr Iba Der Thiam, remettra les 5 premiers volumes imprimés au Président Macky Sall.



Ce sera à l’occasion d’une cérémonie à la Salle des Banquets du Palais de la République, mardi prochain.



Selon L’As qui dnne l’information, ces volumes tournent autour du Tome I Volume 3 qui porte sur «le Sénégal ancien : Origines, héritages matériels et immatériels des civilisations sénégambiennes ».



Le deuxième Tome Volume, est: «La construction historique de l’espace du Sénégal XIe - XVIe siècle».



Quant au Tome II Volume 6, il évoque «l‘histoire du Sénégal du Xe au XXe siècle: Le fer du Numu, la terre des Lamanes, le glaive des rois et le sceau des marabouts».



En fin, le Tome III Volume 1/A porte : «1817 - 1914 : Les années d’épreuves, de luttes armées, du renouveau religieux et culturel, de refus de la domination et de consolidation du pouvoir colonial».



Le Pr Iba Der Thiam et son équipe vont remettre aussi au chef de l’Etat, une série d’études et de documents, notamment sur «la tuerie de Thiès: La grève des cheminots du Sénégal du 27 septembre 1938».

