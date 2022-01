Macky se blinde: 3000 gendarmes adjoints volontaires recrutés par la Gendarmerie nationale…

« Le statut de ces derniers leur permettra de participer aux missions de la gendarmerie sur le territoire national comme à l’étranger. Leur contrat était pour une durée de cinq ans, répartie en deux périodes respectives de 2 ans et de 3 ans. Et, ils étaient répartis en deux cohortes », indiquait le document lançant l’opération de recrutement.



Au terme de leur formation, les volontaires gendarmes devaient, par conséquent, intégrer la gendarmerie. Mais il y a un problème. En effet, Bés bi a appris que la deuxième cohorte des adjoints volontaires, a été reversée à la police. Des parents des personnes concernées ont été surpris par cette décision.



« La gendarmerie avait envoyé une cohorte à Fatick. Après la formation, on devrait les amener à la gendarmerie, parce qu’ils ont choisi d’aller vers la gendarmerie. Mais c’est sur le chemin du retour, arrivés à Thiès, qu’on leur a notifié qu’ils seront acheminés au Camp tropical de la capitale du rail. Ce qui pose problème parce qu'à la base, ils ont été recrutés pour intégrer la gendarmerie et non la police. Il faut respecter le choix de ces jeunes », a dénoncé notre interlocuteur. Une autre source est aussi d’autant plus surprise qu’il s’agit d’un « corps respecté, rigoureux ».



« Nous sommes inquiets. La gendarmerie est régie par des textes, car c’est un corps militaire. Tu ne peux pas faire une formation de 2 ans pour être un gendarme auxiliaire volontaire, alors qu’il y a déjà des gendarmes auxiliaires », a-t-il dit.



Selon "Rewmi", cette affaire fait jaser chez les jeunes qui sont déçus. Et il se dit que certains d’entre eux se sont même rebellés et auraient rejeté cette opération de reversement à la Police. Qui, de son côté, a aussi recruté. « Parmi ces recrues, il y a des agents de sécurité de la Sagam qui ont laissé des salaires de 150 000 FCfa pour subir la formation et ce n’est pas sûr qu’on les intègre totalement. Vous imaginez leur déception », s’est désolé un autre parent.



Pour lui, ce recrutement est juste fait pour « calmer les ardeurs des jeunes suite à l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr ».