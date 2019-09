Macky sur le décès de Chirac: "la France et le monde entier viennent de perdre un grand homme d'Etat", "La France et le monde entier viennent de perdre un grand homme d'Etat", réagit le président Macky Sall sur la disparition de Jacques Chirac, décédé ce jeudi 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans. Le chef de l’Etat du Sénégal a présenté ses condoléances attristées à la famille du disparu à son homologue E. Macron et au peuple français.



Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos