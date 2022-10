Macky très sous haute pression : entre nomination ou rébellion…. Le partage des postes au sommet de l’État qui se poursuit avec les nominations est en train de diviser Benno en deux camps. D’un côté, ceux qui sont récompensés et qui ont leur part du gâteau, et de l’autre, ceux qui ne sont pas nommés et qui ruminent leur colère contre Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Octobre 2022 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Les nominations qui se poursuivent au sommet de l’État sont décisives pour l’avenir de Benno, l’Alliance pour la République, pour ne pas dire le camp présidentiel.

Un poste ou la colère contre Macky



La mouvance présidentielle est en ébullition et les tensions vont se poursuivre au rythme des nominations. Soit on est autour du gâteau pour gouter aux délices du pouvoir, soit on est à l’écart. Selon qu’on est récompensé ou mis à l’écart, les responsables restent fidèles ou en rébellion contre Macky Sall. Si dans le second camp, des responsables n’hésitent pas à désavouer publiquement le Président Sall, beaucoup d’autres, sans l’afficher, sont en colère contre ses décisions. En fait, contrairement aux investitures pour lesquelles Macky Sall conviait à des discussions pour éviter l’implosion de son camp, pour les nominations, ce n’est pas le cas



Benno -PS-CAP 21 même trajet même destination



Comme d'autres partis traditionnels (Ps, Pds) qui ont implosé au fil des nominations quand ils étaient au pouvoir, Benno et l’Apr de Macky Sall n’échapperont pas à une explosion de colère à l'interne. Les responsables qui ne sont pas servis deviennent automatiquement des mécontents. D’aucuns entrent dans le maquis, d’autres se dévêtissent de leurs maillots et arrêtent de se battre. Président du Parti Par, de la coalition Benno bokk yakaar, et aussi de la République, Macky Sall nomme aux emplois civils et militaires. Il aura beau faire des promesses à ceux qui sont laissés en rade pour ne pas semer la discorde au sein de son camp, mais cela n’adoucit pas la colère des responsables qui ne sont pas nommés.



Des mécontents sourds aux promesses de Macky



Au moment où les commentaires se poursuivent sur les intentions de Macky Sall pour une troisième candidature et que lui-même maintient le suspense, aucun responsable de son camp ne voudra laisser échapper une occasion de devenir ministre, Dg, ministres conseillers, Pca etc. Car, pour tous, être nommé, confère une légitimité politique qui peut ouvrir d’autres portes d’une nouvelle carrière politique. Et laisser Macky Sall fermer cette porte, constitue pour ceux qui ne sont pas nommés, la fin de toute une vie politique.

Tribune



