Madagascar vs Sénégal : Cheikh Ndoye « Oublier ce match pour se concentrer à l’avenir »

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Septembre 2018

« On avait envie de gagner ce match. Toutes les conditions n’étaient malheureusement, pas réunies. Nous sommes en Afrique, il faut s’attendre à tout. Le match s’est joué sur les détails sans parler de l’arbitrage. Sur le deuxième but Malgache, je pense que le ballon était sorti. Mais bon, c’est la vie. On avait envie de gagner. Maintenant, on va essayer d’oublier rapidement ce match pour garder notre première place au classement », a dit Cheikh Ndoye.







