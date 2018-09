Madagascar vs Sénégal : Opa Nguette « On est averti que tous nos matches seront difficiles »

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Septembre 2018 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

« En tant qu’Africains, on connait toutes ces conditions, auxquelles on a fait face, ici à Madagascar. On s’y fait. C’est le même déplacement difficile qui nous attend au Soudan. On sait que tous nos matches seront des finales dans ce groupe. C’est vraiment compliqué. Mais, l’essentiel c’est de garder ce point positif », reconnait Opa Nguette.



Record

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook