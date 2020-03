Madame Arame Fall Diop, ancienne camarade de Cheikh Anta Diop: Une brillante sénégalaise, inconnue du grand public

Chercheure émérite, intellectuelle avertie, Arame Fall Diop a toujours porté le combat pour la promotion des langues nationales qu'elle considère comme un outil d'identité nationale.



Professeure à l'Université de Cheikh Anta Diop, et Chercheure au Centre de Linguistique Appliquée de Dakar et, à l'IFAN, Arame Fall Diop fait partie des intellectuels les plus productifs de son temps.



Auteure du premier dictionnaire français-Wolof, elle a également traduit la Constitution du Sénégal, le Code des marchés publics et « Une Si longue lettre » de Mariama Ba en Wolof. Ses nombreux ouvrages d'apprentissage publiés, montrent que les langues peuvent exprimer les concepts du savoir moderne.



Aujourd'hui, du haut de ses 84 ans, Arame reste un pilier et une figure de la vie culturelle, symbole d'une révolution jadis, portée par Cheikh Anta Diop.