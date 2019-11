Mademba Sock, Mody Guiro, Mballo Thiam… : Ces papys qui tiennent en otage les travailleurs

Accaparement des subventions et privilèges et refus de céder le fauteuil. Tels sont, entre autres, les principaux griefs reprochés aux vieux syndicalistes Mody Guiro, Mademba Sock, Mballo Thiam, Cheikh Diop et Sidya Ndiaye par de larges franges, et pas des moindres, du corps social.



D'après Enquête+, ils sont nombreux les travailleurs sénégalais à les accuser de les tenir en otage depuis plusieurs décennies. Le quotidien détaille, pourquoi ces papys, à la retraite depuis belle lurette, s'accrochent à leurs strapontins avec une cagnotte annuelle de plus de 600 millions de Fcfa.

