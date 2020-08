Madiagne Seck, le Maire de Gossas épinglé par la Cour des Comptes: Un collectif des populations le traîne en justice et réclame son fauteuil Madiagne Seck, le Maire de Gossas est dans le viseur d’un collectif des populations de leur localité qui a décidé de le traîner en justice. Epinglé par la Cour des Comptes, suite à un rapport notant des anomalies et irrégularités constatées, pour ce Collectif, il doit…rendre des comptes.

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Août 2020 à 14:26

En début d’année, la Cour des Comptes avait constaté dans la gestion du Maire, des dizaines de millions de francs CFA dépensés, sans certificat d’indigence pour les appuis aux démunis, ni liste d’émargement des bénéficiaires, encore moins de rapport de la Commission sociale et des demandes manuscrites des intéressés.



Autre chose aussi notée, durant la période 2009-2014, les arriérés s’élevaient dans les livres de l’Ipres à plus 11 millions de FCfa.



Des faits troublants qui font dire au collectif que ce rapport doit avoir une suite, raison pour laquelle ils ont déposé une plainte chez le Procureur de Fatick.



Avec Me Alassane Dioma Ndiaye comme avocat, ils vont traîner Madiagne Seck, en justice, mais en attendant, pour eux, le Maire ne doit pas continuer à gérer leur localité.

