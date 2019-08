Madiambal Diagne : « J’espère que Abdoul Mbaye aura le courage de venir me faire face »

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|



L’administrateur du Groupe de presse Avenir Communication Madiambal Diagne ne semble ébranler par la plainte d’Abdoul Mbaye, qui l’accuse de diffamation. Au contraire, l'éditeur du journal "Le Quotidien" se dit prêt à en découdre avec l’ancien Premier ministre. Preuve de sa détermination, il invite ce dernier de se présenter au procès, prévu le 8 août prochain, devant le Tribunal correctionnel. « Nous avons reçu une citation directe qu’il nous a envoyée, au journal Le Quotidien et au journal Libération. Il a estimé que nous l’avons diffamée disant qu’il a blanchi l’argent de Hissein Habré. Il a retenu la diffamation et la somme de 100 millions de F Cfa pour la réparation du préjudice. Nous avons pris acte et nous préparons notre défense. Nous allons lui signifier les éléments de preuves qui sont à notre possession comme le demande la procédure(…) Rien ne l’oblige à venir au procès, mais j’espère qu’il aura le courage de venir faire face à nous. Il dit qu’il est blanc comme neige, des gens l’accusent, il n’a qu’à venir faire face. Nous sommes prêts et nous allons en découdre avec lui et nous ne souhaitons pas le faire procuration », promet le journaliste, interrogé par l’Observateur.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos