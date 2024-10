Madiambal Diagne: « Le Président Diomaye Faye a désavoué son Premier ministre Sonko »

Le Président Bassirou Diomaye Faye a tenu une déclaration de presse ce soir pour s’exprimer sur la situation politique du pays. Le président a parlé des législatives à venir, appelant les acteurs politiques à la retenue et à la responsabilité dans le discours, après avoir observé ces derniers jours des propos et des comportements qui portent des relents communautaires ainsi que des menaces verbales ou physiques dans l’espace public, médiatique et sur les réseaux sociaux. Le cas de Bougane a été aussi évoqué, tout comme la nomination de Samba Ndiaye, où le Président Diomaye a été interpellé sur la sortie d’Ousmane Sonko.



Sur sa page X, le journaliste Madiambal Diagne pense que le président Diomaye a désavoué son Premier ministre, qui a réagi à la nomination de Samba, annonçant que « des mesures correctives seraient sans doute envisagées par le président de la République ».



« La seule chose qu’on retiendrait est sortie d’une question au sujet de la nomination de Samba Ndiaye à la Snhlm. Le PR Faye a désavoué de manière cinglante son Premier ministre Sonko. Mais une querelle interne à Pastef mériterait elle une adresse solennelle à la Nation ?», se demande-t-il.