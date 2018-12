Madiambal Diagne : « Ousmane Sonko peut être entendu parce qu'il est impliqué dans ce dossier-là, je le sais »

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Décembre 2018 à 14:03 | | 0 commentaire(s)|

L'administrateur du groupe Avenir Communication s'est voulu clair : "On ne peut pas contester le mérite d'Ousmane Sonko d'avoir bousculé une classe politique qui était là en tenant un discours nouveau". Madiambal Diagne était l'invité de l'émission "Jury du dimanche" de d'iRadio.



Toutefois, le journaliste estime que Sonko de manque de maturité et de sens de responsabilité surtout en faisant certaines "à-peu-près sur la gestion des hydrocarbures en faisant des choses totalement inexactes, des accusations à l'encontre des fonctionnaires de la République sur des dossiers pour lesquels, lui-même, aurait pu être interpellé par rapport à son implication dans certains dossiers ".



D'ailleurs, ajoute le président de l'Union internationale de la presse francophone, sur le détournement présumé des 94 milliards, "Ousmane Sonko pourrait bien être entendu lui-même pour ses relations avec des parties prenantes dans cette procédure-là et même ses accusations peuvent se retourner contre lui. Mais aussi, il peut être entendu parce qu'il est impliqué dans ce dossier-là, je le sais", dit-il.

Salla GUÈYE - Seneweb.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos