Madiambal Diagne sur les cas Karim Wade et Khalifa Sall : « il faut éviter les lois et les amnisties circonstancielles » Madiambal Diagne n’est pas de ceux qui plaident une amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade. « Il faut éviter les lois et les amnisties circonstancielles », a indiqué le journaliste sur la RFM. Précisant qu’il n’est ni pour ni contre, Madiambal Diagne est d’avis qu’il faut éviter le précédent de « la loi Ezzan qui avait amnistié les présumés auteurs de l’attentat de Me Babacar Sèye ». Dans tous, les cas, dit-il, « le Président Macky Sall appréciera l’opportunité d’une grâce ou d’une amnistie » pour Khalifa Sall et Karim Wade.

