Madické Niang: "Toc na Gossas et Fatick, mais à Louga damako rajaax"

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019

Pour son douzième jour de campagne, Me Madické Niang a investi hier la région de Louga où fief de plusieurs ténors du parti au pouvoir. Des centaines de personnes ont accueilli son cortège et l’ont porté en triomphe partout où il est passé dans la ville. Une belle mobilisation qui a visiblement revigoré l’avocat. « Tocc na Gossas, tocc na Fatick, tocc na Louga radiax (J’ai fait un tabac à Gossas et Fatick mais Louga a été la meilleure », a dit sous les vivats de ses partisans.



Mieux, Madické Niang affirme que ceux qui ont attribué la propriété de la ville à savoir Mamour Diallo et Moustapha Diop, devront passer sur les tessons de bouteilles pour entrer dans la ville qui déjà sous son contrôle.



Dans son discours, Madické Niang a lancé un appel du pied aux émigrés qui constituent une part non négligeable de l’économie locale. «Louga a un lot important d’émigrés qui ont beaucoup fait pour la ville. Dans mon projet Jamm ak xeweul, une place importante a été réservée aux Sénégalais de l’extérieur. C’est bien de faire élire des députés de la Diaspora, mais il faut faire plus », dit-il. « Nous devons reconnaître que ce sont des hommes de valeur parce que pris par le « Joor » et « Joom », ils ont quitté leur pays pour aller vers des lendemains meilleurs. Cela mérite notre attention particulière.



C’est pourquoi je m’engage à leur apporter la protection qu’ils méritent et à faire respecter leurs droits partout où ils se trouveront et soit leur situation. Je n’accepterai pas qu’un pays viole leurs droits. Je serai prêt à les défendre quelle que soit leur situation. Il faut que ces Sénégalais sentent que nous sommes à leurs côtés », promet Me Madické Niang.

