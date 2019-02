Madické Niang charge Macky Sall: « Il n’a rien fait à Fatick, un gros village, qui lui tout donné »

Me Madické Niang a regretté le manque de considération de Macky Sall à l’égard de Fatick. Le candidat de la coalition « Madiké 2019 » rappelle que M. Sall a occupé successivement divers postes ministérielles, Premier ministre, Président de l’Assemblée nationale et plus tard, Président de la République pendant 7 ans, mais il n’a rien fait pour cette ville . « Fatick lui a tout donné. C’est la ville de sa naissance, de sa jeunesse. C’est inacceptable qu’il n’ait rien fait à Fatick. Certes, il n’est pas le Président e Fatick seulement, mais quand on veut construire le Sénégal, il faut commencer par donner des exemples », regrette-t-il , repris par L’Observateur.



Madické Niang estime que Fatick aurait pu être un exemple d’urbanisation achevé avec un bon réseau d’assainissement, de belles routes, mais aussi avec des infrastructures industrielles pouvant permettre à la jeunesse de travailler.



Pour lui, le bilan de Macky Sall pour Fatick est simplement catastrophique. « Aujourd’hui, dans tous les domaines, Fatick a besoin d’un autre homme que Macky Sall pour construire et réaliser toutes les infrastructures qui caractérisent une ville. Mais, Fatick est un gros village. Le Président Macky Sall n’a pu apporter des réponses aux préoccupations des populations », fustige-t-il.



Dans la foulée, pour changer cette face hideuse de Fatick, il demande aux populations d’adhérer à son projet « Jamm ak xeweul. « Je vous offre un contrat social nouveau dans lequel vous vous retrouvez facilement. Il ne doit pas y avoir de différence entre le Sénégalais de Fatick et celui de Dakar », dit-il, avant de promettre un fonds spécial pour toutes les villes qui connaissent un retard de développement.

